Pd: Ricci, sveglia! Siamo congelati, subito fase costituente

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - "Sveglia Pd! Sembriamo congelati, serve una scossa". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd suona la carica all'indomani della seconda tappa di "Pane e Politica, un sindaco a cena dalle famiglie italiane", il giro nella provincia italiana che ieri ha fatto tappa a Camisano Vicentino, Vicenza. "La fase costituente deve essere immediata e profonda - dice su twitter -, no perdite di tempo. Insieme a tanti amministratori locali io l'ho presa sul serio. Anche ieri sera nelle famiglie della provincia italiana. Per ascoltare, per ripartire". Diritto alla salute, disagio giovanile, riscatto sociale, caro bollette tra i temi affrontati ieri sera a cena dalla famiglia Guzzo, che ha chiesto anche un "Pd che si prenda cura. Determinato, ricco di idee, consapevole, coraggioso, garantista e concreto. Che abbia visione del futuro e sappia guardare lontano con lungimirante, parlando un linguaggio semplice. Veloce" Tra i temi anche i fattori della sconfitta del Pd: tra le altre cose "serve comunicare all'elettore un messaggio importante, con una leadership", negli anni di governo "non avevamo una bandiera e non siamo riusciti a comunicare il programma" e sul tema del lavoro "il Pd dovrebbe riuscire ad incrociare domanda e offerta per aiutare chi non ha lavoro". Tra le domande da casa, quella sul bilancio delle prime settimane di Governo Meloni: secondo il sindaco di Pesaro "siamo all'elenco dei problemi e delle persone incontrate. Gli italiani aspettano aiuti concreti". Il reintegro dei medici no-vax è "un messaggio diseducativo" e la flat tax "penso che non la faranno mai perché incostituzionale. È una riforma che aumenta le disuguaglianze. I soldi devono essere messi per il caro energia, per diminuire le tasse sul lavoro e aumentare potere d'acquisto dei lavoratori". Dopo il Veneto il tour di Ricci proseguirà a Salemi (Trapani) il 15 novembre, poi Legnano (Milano) il 23 novembre, Collegno (Torino) il 30 novembre, Gualdo Tadino (Perugia) il 6 dicembre, L'Aquila il 15 dicembre. (ANSA).