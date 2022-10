Terremoto: Castelli (Fdi), governo garantirà continuità risorse

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 30 OTT - "Questo governo garantirà, ed è scontato, continuità finanziaria a quelle che sono le necessità legate la ricostruzione dei terremoti distrutti dal terremoto del 2016". Lo ha detto Guido Castelli (Fdi), ex assessore regionale alla Ricostruzione delle Marche, intervenendo oggi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) in occasione della 27/a edizione di 'Marrone che passione'.

"Stamani alle 7:40, ora della terribile scossa del 30 ottobre 2016, ero a Norcia con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Adolfo Mantovano per confrontarmi e avere ulteriori conferme su quanto comunque già assicurato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha chiarito nel suo intervento in occasione del voto di fiducia, ovvero la massima intenzione a questa grande tragedia nazionale, tra le più devastanti della storia repubblicana" ha detto Castelli. "Un'attenzione che, mi è stato assicurato, che avrà come risultato anche e soprattutto una serie di norme di cui da tempo attendiamo l'approvazione e che riguardano tante piccole e grandi cose, a partire dal fatto che i titolari di diritti alla ricostruzione produttiva devono anticipare l'Iva: una cosa assurda che sta bloccando il cratere". Tra gli altri interventi che secondo Castelli sono necessari da parte del governo Meloni c'è la garanzia di "continuità e la programmazione nella zona franca urbana e le questioni legate ai mutui sulle macerie, ma anche questioni non secondarie, relative al fatto che la rottamazione delle cartelle, di fatto, non ha operato nella zona del sisma".

(ANSA).