Operaio a terra svenuto vicino cantiere, soccorso eliambulanza

Un uomo di circa 30 anni titolare di impresa edile individuale è stato trovato a terra, privo di sensi, in gravi condizioni, stamattina poco dopo le 9, in un cantiere edile lungo la Strada Statale nord a Senigallia, nel tratto che prende il nome di via Raffaello Sanzio. Il sospetto è che si tratti di un infortunio sul lavoro, che l'uomo sia caduto dall'impalcatura, ma non ci sarebbero testimonianze in quanto era solo in cantiere e non è esclusa neanche l'ipotesi di un semplice malore. A dare l'allarme un familiare del ferito che ha allertato il 112 e fatto intervenire i soccorsi sanitari.

Sul posto si è recata un'ambulanza dell'Asur proveniente dall'ospedale cittadino.

Le condizioni del 30enne, di origini macedoni e residente a Ostra (Ancona), sono apparse serie, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata in un parcheggio alla Cesanella per trasferirlo all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sono in corso accertamenti sull'accaduto: sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Senigallia e gli ispettori del lavoro per chiarire cosa sia successo. (ANSA).