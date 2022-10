Tennis: Astana; Nardi cede solo ai tie break a Tsitsipas

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Esce di scena a testa alta Luca Nardi del secondo turno dell'"Astana Open", torneo ATP 500 che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhistan.

Il 19enne pesarese, n.152 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 7-6(2) 7-6(3), dopo un'ora e tre quarti di partita, al greco Stefanos Tsitsipas, - n.6 del ranking e terzo favorito del seeding. Il marchigiano in tutto il match non ha concesso nemmeno una palla-break. Nella prima sfida contro un top-ten Nardi è partito senza alcun timore reverenziale, anzi. Ha messo in mostra tutto il suo ricco bagaglio di colpi (volée e drop-shot giocati con sicurezza…sulle righe) e, soprattutto, ha servito con grande efficacia. Ha ceduto solo al tie break sia nel primo sia nel secondo set. Grazie ai punti conquistati ad Astana Nardi farà un bel salto in classifica: virtualmente è n.130, "best ranking". (ANSA).