A Senigallia mega incontro scuole alberghiere 33 Paesi europei

(ANSA) - SENIGALLIA, 04 OTT - A un mese dalla grave alluvione che ha provocato 12 morti e una persona ancora dispersa, Senigallia (Ancona) prova a rialzarsi con una mega convention delle scuole alberghiere. Dal 17 al 20 ottobre ospiterà la 35/a Annual Conference Aeht, l'incontro annuale più importante degli istituti turistico-alberghieri di 33 Paesi europei. Previsto l'arrivo di circa un migliaio di persone - tra studenti, docenti e ospiti - per una manifestazione che unisce turismo, cultura ed enogastronomia: si tratta del più grande congresso internazionale che riguarda gli istituti professionali alberghieri, comprendente anche forum, incontri, showcooking di chef internazionali stellati Michelin tra cui Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, una fiera Marche Expo Experience e le competizioni in cucina, sala, bar e accoglienza turistica. Sede del maxi evento sarà l'istituto d'istruzione superiore Alfredo Panzini di Senigallia, che deve ancora fare i conti con i danni causati dall'alluvione del 15 settembre scorso. L'acqua e il fango hanno danneggiato, oltre a migliaia di abitazioni e uffici in tutta la vallata del Misa e Nevola, anche alcuni degli spazi dedicati all'evento e le strutture dell'istituto alberghiero senigalliese che è corso ai ripari con una mobilitazione e con una raccolta fondi on line per poter sistemare tutti i locali in tempo per la convention internazionale. Una ripartenza per la città e per le scuole alluvionate, ma anche per il mondo alberghiero che potrà contare anche su iniziative per parlare di biodiversità, enogastronomia, innovazione e robotica applicata al mondo dell'educazione e dell'istruzione. (ANSA).