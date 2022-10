Successo ad Ascoli per il primo Linus -Festival del fumetto

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico trasversale, di giovanissimi e meno giovani": così Elisabetta Sgarbi su Linus-festival del fumetto, che si è chiuso ad Ascoli Piceno, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, con l'anteprima di Extralishow.

Lo spettacolo-concerto ha visto i disegni dal vivo di Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la "sua versione" di Gira Giro Gira Gi - sigla del Giro d'Italia 2020 composta dagli Extraliscio.

In 4 giorni il festival ha ospitato 14 incontri, due concerti in anteprima ("Ho disegnato troppo" di Simone Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L'orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra ("linus - Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022" curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). (ANSA).