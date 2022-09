Maltempo:Specchio d'Italia, bando da 100mila euro aiuti imprese

Specchio d'Italia ha lanciato un bando per aiutare 50 piccole e piccolissime attività agricole, commerciali, ricettive e turistiche dei comuni alluvionati delle Marche con un contributo di 2.000 euro ciascuna. Completato il sopralluogo nell'area colpita, possono partecipare artigiani, agricoltori, commercianti e piccoli imprenditori delle province di Ancona e Pesaro. Per candidarsi c'è tempo sino a domenica 9 ottobre alle ore 24: basta compilare il modulo online all'indirizzo www.specchioditalia.org/bando, allegando i pochi documenti richiesti. Poi in pochi giorni la commissione esaminerà le domande pervenute e sceglierà i vincitori, che riceveranno il contributo dal 24 ottobre in avanti, comunque entro la fine del mese. Intanto la sottoscrizione lanciata attraverso le testate del Gruppo Gedi ha raggiunto i 178.143 euro da 779 donatori. Se 100mila euro sono già destinati a soccorrere le piccole attività, la somma restante verrà impiegata in altri interventi nelle aree colpite, in via di definizione in queste ore. Tutti possono donare su www.specchioditalia.org on carta di credito e Paypal. Oppure si può versare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Specchio d'Italia Onlus, Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 oppure con bollettino postale sul conto corrente postale numero 1051722237 intestato a Fondazione Specchio d'Italia. Causale: "Per le Marche". Tutti i versamenti, eccetto quelli in contanti, sono fiscalmente deducibili. Info: info@specchioditalia.org; tel. 011.6568376. (ANSA).