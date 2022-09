Maltempo: madre Mattia, "grazie per affetto a mio angioletto"

"E' ora di dire grazie. Grazie a chi con il cuore pieno di speranza ha contribuito alle ricerche del mio dolce Mattia, dalle forze dell'ordine ai numerosissimi volontari". Lo scrive in un post su Facebook Silvia Mereu madre del piccolo Mattia, 8 anni, il bimbo travolto dalla fiume Nevola a Castelleone di Suasa (Ancona), mentre si trovava in auto proprio con la mamma, la sera del 15 settembre scorso, e trovato senza vita otto giorni dopo in un campo a Trecastelli.

"Grazie dell'affetto dimostrato - aggiunge Silvia, farmacista che lavora a Barbara (Ancona) - al mio angioletto in questi giorni e nel giorno del suo saluto. Fiori, palloncini bianchi, lacrime, teneri ricordi e dolci parole erano tutti per te, mio amato bambino. Poi - la frase conclusiva seguita da un cuoricino rosso - grazie a te Mattia, che mi ha insegnato l'amore, puro, vero, innocente ed eterno". (ANSA).