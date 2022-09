Maltempo: assestamento Marche, 21,5 mln a imprese e manutenzioni

(ANSA) - ANCONA, 29 SET - In serata via libera a maggioranza del Consiglio regionale Marche all'assestamento di bilancio 2022-2024 che stanza circa 21,5 milioni di euro in parte destinati a sostenere le imprese (6 milioni di euro con sostegno al credito a costo zero per i primi 24 mesi) e in parte alla manutenzione urgente sugli alvei dei fiumi (circa 1,5 milioni) e per la manutenzioni ordinarie e straordinarie (circa 14 milioni di euro). Ai 17 voti favorevoli espressi dalla maggioranza, hanno corrisposto i dieci voti contrari (Pd, M5s e Rinasci Marche) delle opposizioni che invece hanno valutato il provvedimento largamente insufficiente rispetto alle necessità e avevano presentato vari emendamenti che sono stati respinti.

(ANSA).