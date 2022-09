Maltempo: dolore sobrio e composto alla camera ardente di Mattia

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Dolore sobrio e composto alla camera ardente per il piccolo Mattia Luconi, morto a 8 anni nell'alluvione che ha colpito il Senigalliese nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Pochi curiosi si sono recati nella stanza allestita per il bimbo nella camera mortuaria dell'ospedale di Senigallia, dove si sono raccolti in serata i parenti più stretti intorno alla piccola bara bianca. Domani sono previsti i funerali di Mattia, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Barbara, alle 15:00. Sempre per domani è stato proclamato il lutto cittadino a San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), dove Mattia abitava con la mamma Silvia Mereu e a Castelleone di Suasa, dove la macchina in cui viaggiavano era stata travolta da un'ondata d acqua e fango. Ai funerali saranno inoltre presentile amministrazioni comunali di Trecastelli, dove il suo corpicino è stato trovato, e di Arcevia dove verrà sepolto.

(ANSA).