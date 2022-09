Elezioni: Mastrovincenzo (Pd), colpa anche legge elettorale

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Purtroppo il risultato molto negativo del centrosinistra e del Pd a livello nazionale ha coinvolto anche il collegio di Ancona e quindi la destra ha vinto anche qui". Così l'ex presidente del Consiglio regionale delle Marche e attuale consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo su facebook. Mastrovincenzo era candidato nel collegio uninominale di Ancona per la Camera, dove ha vinto Fdi con Stefano Benvenuti Gostoli. "Ho affrontato la campagna elettorale con impegno e determinazione - aggiunge -. Ce l'ho messa tutta ma con questi numeri e con questa legge elettorale è stato impossibile fare di più. Voglio ringraziare di cuore chi ha collaborato costantemente con passione in questo periodo così intenso e coloro che mi hanno sostenuto attivamente, votando me e la coalizione di centrosinistra. Il mio impegno continua in Consiglio Regionale. A presto" conclude. (ANSA).