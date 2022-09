ANSA.it Marche Terremoto ad Ascoli Piceno. Avvertite due scosse, nessun danno

Terremoto ad Ascoli Piceno. Avvertite due scosse, nessun danno Epicentro a Folignano. Ingv, magnitudo compresa tra 4.1 per la prima scossa e 3.6 per la seconda. Al momento non si registrano richieste di intervento