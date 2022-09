Covid: nelle Marche 629 nuovi casi, incidenza sale a 233,78

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - Sono 629 i nuovi casi covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove continua a salire il tasso di incidenza cumulativo passato da 227,59 a 233,78 su 100mila abitanti, secondo i dati della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso. Stabile il numero dei ricoveri legato al covid negli ospedali marchigiani: 50, di cui 3 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, 44 in reparti non intensivi, oltre a 10 persone in osservazione nei pronto soccorso. Sono 4.357 le perone in quarantena e isolamento domiciliare, di cui 25 con sintomi. (ANSA).