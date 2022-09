Maltempo: comandante Marche, 'grazie carabinieri primo soccorso'

(ANSA) - OSTRA, 21 SET - Il Comandante della Legione Marche carabinieri, dopo aver preso parte alle esequie delle vittime dell'alluvione del Comune di Ostra, ha riunito presso la Stazione Cc di Ostra, competente sul territorio epicentro dell'alluvione, tutti i carabinieri che hanno preso parte a vario titolo alle operazioni di primo soccorso nella notte tra il 15 e il 16 settembre, formulando loro il proprio ringraziamento per l'impegno profuso, la capacità organizzativa e la professionalità che hanno contribuito ad alimentare il prestigio dell'Istituzione.

Il Generale di Brigata, Fabiano Salticchioli, ha rivolto loro anche il "ringraziamento espresso dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, per l'impegno messo in campo quotidianamente dai militari impegnati nel soccorso alla popolazione sin dai primissimi momenti e nelle successive ricerche. Inoltre, ha evidenziato il grande sostegno e la disponibilità offerta dal Comandante Interregionale nei confronti di tutte le componenti del Comando Legione Marche e dei reparti specializzati". (ANSA).