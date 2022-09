Covid: Marche, incidenza sale a 227 ma -3 ricoverati in 24h

Sale ancora nelle Marche l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti (da 220,74 a 227,59) ma diminuisce il numero di ricoverati che passa da 53 a 50 (-3). Nell'ultima giornata, secondo il bollettino della Regione, sono stati rilevati 567 positivi (3.424 in una settimana) su 2.124 tamponi e un deceduto; il totale regionale di vittime sale a 4.108 mentre le quarantene raggiungono quota 4.357 (+117).

Tra i ricoverati resta stabile la condizione dei degenti più gravi (3 in Terapia intensiva e 3 in Semintensiva) mentre cala il numero dei ricoveri in reparti non intensivi (ora sono 44; -3 rispetto a ieri). Le persone che si trovano in osservazione nei pronto soccorso sono dieci. (ANSA).