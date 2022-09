Operaio ferito: sindacati, "clima apprensione e preoccupazione"

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - C'è "un clima di apprensione e preoccupazione" tra i lavoratori Fincantieri di Ancona per le condizioni di salute dell'operaio 51enne travolto ieri da una lastra di acciaio mentre lavorava in un capannone del cantiere navale, a porto di Ancona. Lo riferisce Tiziano Beldomenico, segretario regionale Fiom Cgil. I sindacati di categoria, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, per la giornata di oggi hanno indetto uno sciopero nazionale di due ore in tutti gli stabilimenti Fincantieri per richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.

"Prevediamo una adesione alta allo sciopero - dice il sindacalista Fiom Cgil - , specie nel cantiere di Ancona, ma anche negli altri stabilimenti del Paese, perché il tema della sicurezza è molto sentito fra i lavoratori. Non è possibile che nel 2022 si debba ancora morire sul lavoro, dove ci si reca per guadagnarsi il 'pane'".

Il 51enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di Clinica di Rianimazione a Torrette, in gravi condizioni. L'uomo resta in prognosi riservata e viene tenuto dai sanitari in coma farmacologico per il grave trauma toracico da schiacciamento con insufficienza respiratoria. L'operaio ha subito anche un trauma del bacino e la frattura dell'omero per cui ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Beldomenico fa sapere che ad Ancona nella giornata di oggi lo sciopero di due ore si svolgerà al termine di ognuno dei tre turni di lavoro, ovvero dalle 12 alle 14, dalle 14,30 alle 16,30 e dalle 20 alle 22.

I lavoratori incroceranno le braccia per chiedere "maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro" spiega Beldomenico. "Vogliamo che la sicurezza torni ad essere centrale in tutti gli ambienti di lavoro e che a livello governativo - dice - si apra una discussione seria sul tema: servono leggi più stringenti, maggiori controlli e più formazione".

Per quanto concerne le condizioni di salute dell'operaio, aggiunge "speriamo che ce la possa fare, per ora ci conforta il fatto che abbia superato l'intervento, anche se le sue condizioni restano gravi". (ANSA).