Elezioni: candidati Pd e c.sinistra, fallimentare modello Marche

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - Smontare il 'modello Marche', Regione guidata da Fratelli d'Italia, rilanciato due giorni fa da Giorgia Meloni in apertura di campagna elettorale ad Ancona.

E dimostrare che si tratta di un modello "fallimentare" perché dal 2020, da quando il centrodestra governa, "è peggiorato tutto". E' la missione della squadra dei candidati Pd e della coalizione di centrosinistra alle elezioni del 25 settembre, presentata oggi alla stampa. "Una squadra forte e ricca di professionalità, anche con elementi esterni" secondo il commissario regionale dem Alberto Losacco, capofila nel proporzionale per il Senato. Tra gli esterni 'di area', l'ex segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli, residente ad Ancona, non del Pd, ma indicato dalla direzione provinciale del partito di Ancona e candidato del centrosinistra nel collegio uninominale Senato di Ancona-Pesaro. Una candidatura sull'asse Pd-+Europa, qualcuno lo ha paragonato a Carlo Cottarelli. "Che le cose non stiano funzionando - ha osservato Bentivogli - lo dimostra la 'vagonata' di assessori regionali in partenza per Roma". Secondo il consigliere regionale dem ed ex presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, in corsa nel collegio uninominale Camera di Ancona: "nelle Marche è peggiorato tutto: sanità, lavoro, post terremoto, attenzione alla sicurezza". In corsa anche Irene Manzi, responsabile Scuola del Pd nazionale, capolista nel proporzionale alla Camera, seguita da Augusto Curti, Alessia Morani, Antonio Gitto. Dietro a Losacco per il Senato ci sono la segretaria della federazione Pd di Pesaro Rosetta Fulvi, il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. Negli altri collegi uninominali alla Camera Fulvio Esposito (Macerata), Meri Marziali (Ascoli-Fermo), Giordano Masini (Pesaro), coordinatore segreteria nazionale +Europa.

Oltre a Bentivogli, ai collegi uninominali al Senato corre Mirella Gattari (Marche Sud). (ANSA).