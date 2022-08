Droga: Gdf scopre piantagione di marijuana vicino Marina Dorica

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - Una piantagione di marijuana in piena regola, lungo la via Flaminia, a due passi dalla Marina Dorica, è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona. Nella settimana di ferragosto le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 70 piante di marijuana e denunciato a piede libero un 55enne dell'Est Europa per l'illecita coltivazione. Gli accertamenti sono partiti da una segnalazione nell'ambito di un volo di monitoraggio del territorio effettuato da un elicottero della Sezione Aerea di Rimini. I militari del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza hanno notato le piante, nascoste tra la vegetazione, nei pressi di un casolare abbandonato in un terreno adiacente al Parco di Posatora e hanno allertato i Reparti territoriali. Una serie di appostamenti, da parte dei finanzieri della Compagnia di Ancona e della sezione G.O.A. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha consentito di individuare lo straniero che stava entrando nel terreno. I militari immediatamente intervenuti hanno perquisito l'area rinvenendo e sequestrando 71 piante di canapa di ottima qualità.

(ANSA).