Più servizi mobilità sostenibile a Pesaro e Fano con "Bird"

Si arricchisce un "servizio che unisce ulteriormente le due città rivolto a cittadini e turisti" così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il sindaco di Fano Massimo Seri, hanno salutato l'arrivo dei mezzi sostenibili della californiana "Bird", monopattini già in uso a Pesaro, anche nella Città della Fortuna.

"I chilometri di lungomare che dal porto di Pesaro congiungono quello di Fano - aggiungono i due primi cittadini - potranno essere percorsi, oltre che in bicicletta, lungo la ciclabile, anche con il servizio Bird che potrà essere utilizzato, in modo interscambiabile, che ci si trovi nell'una o nell'altra città".

Un passo avanti nel percorso di strategia di mobilità sostenibile che, spiega Ricci, "stiamo perseguendo insieme al territorio, anche in vista di Pesaro 2024, e per l'offerta di servizi turistici pensati per rendere sempre più vive, vivaci e vivibili le due città". Il sindaco di Pesaro rivolge l'invito, "quando si percorre il lungomare con "Bird" o con la bici, a immaginarsi quel tratto di ciclabile quando non ci sarà più la ferrovia a segnarlo: un altro grande lavoro che le due città stanno portando avanti insieme". (ANSA).