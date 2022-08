Grotte Frasassi-Trenitalia, agevolazioni a chi arriva in treno

(ANSA) - GENGA, 17 AGO - Grotte di Frasassi e Trenitalia si uniscono per la promozione di un turismo sempre più sostenibile. Siglato l'accordo: sconti a chi va a visitare le Grotte di Frasassi a Genga (Ancona) in treno. Una convenzione siglata tra Consorzio e Trenitalia permetterà di andare a visitare le Grotte di Frasassi, a Genga, a prezzo scontato se si arriverà in treno. Il risparmio, per il visitatore, sarà di 3 euro sul prezzo del biglietto d'ingresso alle grotte che ogni anno accolgono 300mila visitatori. Previsti sconti anche sul biglietto del treno per gruppi di dieci visitatori.

"Il Consorzio Grotte di Frasassi e il Comune di Genga da sempre sono in prima linea per la promozione di un turismo sostenibile e rispettoso delle peculiarità naturali del nostro immenso patrimonio naturalistico" ha dichiarato Lorenzo Burzacca, vice presidente del Consorzio Grotte di Frasassi.

"Coloro che sceglieranno di lasciare a casa l'auto e raggiungere le grotte di Frasassi in treno - ha sottolineato Fausto del Rosso - troveranno a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genga la biglietteria delle Grotte. I visitatori giunti in treno potranno acquistare il biglietto d'ingresso a tariffa scontata e raggiungere le Grotte con il servizio navetta gratuito. Un modo veramente green, comodo e sicuro di viaggiare, con elevati livelli di confort garantiti anche dai nuovi treni regionali in circolazione sui binari delle Marche. Il tutto significa viaggiare bene anche senza auto dimenticando lo stress da traffico e tenendo sempre in grande considerazione il rispetto dell'ambiente". (ANSA).