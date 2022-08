Elezioni: Giorgia Meloni,campagna elettorale parte da Ancona

"Giorgia Meloni aprirà la campagna elettorale nazionale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ad Ancona. Una grande soddisfazione per la nostra Regione e la federazione regionale di Fratelli d'Italia, tenuta in forte considerazione dalla leader nazionale del partito e candidata alla guida del Paese dopo la vittoria di Francesco Acquaroli due anni fa che ha reso possibile la nascita del modello Marche". Lo annuncia Elena Leonardi, consigliera regionale e coordinatrice regionale di Fratelli Italia nelle Marche.

L'apertura della campagna elettorale si terrà martedì 23 agosto, alle 18, in Piazza Roma. Interverrà, oltre a Giorgia Meloni, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Saranno presenti i candidati al Parlamento di Fratelli d'Italia e dirigenti locali e regionali del partito. Il titolo della campagna è "Pronti a risollevare l'Italia". "Accoglieremo Giorgia Meloni - dichiarata Leonardi - con il calore e l'entusiasmo che ci condurranno sino alla vittoria delle elezioni politiche". (ANSA).