Covid: Marche, -4 degenti in 24h, incidenza casi sale a 388

Torna a scendere il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -4 nell'ultima giornata; ora il totale è di 133 degenti di cui cinque in Terapia intensiva e quattro in semintensiva (entrambi invariati) e 124 nei reparti non intensivi (-4). In un giorno rilevati 1.359 casi di positività (5.850 in una settimana) in base a 4.158 tamponi e l'incidenza è aumentata da 360,31 a 388,96. Quattro i decessi registrati con il totale regionale di vittime che sale a 4.076.

Lo comunica la Regione Marche. (ANSA).