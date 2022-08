Lavoro: Uil Marche, edilizia traina ma precarietà penalizza

"L'edilizia - con il turismo - è il settore che più di tutti traina l'occupazione marchigiana che tuttavia è afflitta sempre più dalla precarietà, che penalizza soprattutto i giovani e le donne". È il quadro della situazione tracciato dalla Uil Marche alla vigilia del Ponte di Ferragosto e in vista di un autunno che si prospetta "molto delicato per la maggior parte dei cittadini".

"Seppure gli indicatori del rapporto Svimez - spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche - danno la nostra regione in ripresa dopo un 2020 disastroso e un 2021 di rimbalzo, se analizziamo i dati sull'occupazione ci accorgiamo che si tratta di lavoro precario e di scarsa qualità". Secondo i dati Inps a "crescere sono soprattutto i contratti in somministrazione aumentati del 26,6% tra il 2020 e il 2021. Sono 10mila solo nei primi tre mesi del 2022, circa il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

"Tutto questo mentre stenta a decollare l'apprendistato - aggiunge la segretaria Mazzucchelli - che potrebbe essere la risposta alla domanda di figure professionali che ancora mancano sul mercato e garantire un'occupazione più stabile, con contratti a tempo indeterminato, offrendo alle imprese esoneri contributivi importanti. Nella nostra regione ci sono meno apprendisti: 12,7% mentre la media nazionale è 13, 5%, diminuiti nel 2020 in misura maggiore da noi (- 6,3%) che nel resto d'Italia (- 5,4%)".

Il "lavoro precario si accompagna anche una scarsa formazione professionale e questo determina anche un'alta incidenza di infortuni. Da gennaio a giugno, secondo i dati Inail, se ne sono registrati oltre 10mila, +27% rispetto al 2021, con 15 lavoratori deceduti di cui 5 nel solo mese di giugno". (ANSA).