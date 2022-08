Incendio sterpi si estende a uliveto a Loreto,intervento Vvf

(ANSA) - LORETO, 13 AGO - Un incendio di sterpi, che ha coinvolto anche un uliveto, è divampano nel pomeriggio in via Villa Costantina nel Comune di Loreto (Ancona). Al momento stanno intervenendo squadre di vigili del fuoco da Osimo, Ancona e la squadra boschiva che presidia il Monte Conero, con tre autobotti e tre mezzi 4x4. Le fiamme si estendono per circa un ettaro e mezzo. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

L'intervento ancora in atto. (ANSA).