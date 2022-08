In fiamme rimorchio camion con carico pomodori in A14

Il rimorchio di un camion che trasportava pomodori si è incendiato mentre il mezzo viaggiava in direzione nord lunga l'autostrada A 14 poco dopo il casello di Loreto- Porto Recanati. L'autista del camion è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e a sganciare il rimorchio evitando il coinvolgimento della motrice: nel frattempo, dalle fiamme si è sprigionato fumo che però non ha compromesso la viabilità sull'autostrada rimasta transitabile su due corsie durante l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti con due autobotti, hanno spento le fiamme per poi procedere alle operazioni di messa in sicurezza. Non ci sono segnalazioni di persone coinvolte.(ANSA).