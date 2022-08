Tenta occupare alloggio e minaccia anziana che lo allontana

Anziana sventa l'occupazione abusiva di una casa popolare, ad Ancona e viene minacciata. Ieri sera l'incontro ravvicinato, in piazza d'Armi, dove la donna ha visto un uomo mentre cercava di introdursi in un appartamento vicino alla sua abitazione, non avendone però diritto. Tra di due è scoppiata una lite e sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti della polizia che hanno trovato solo l'anziana mentre l'altro soggetto si era già dato alla fuga.

La signora ha riferito agli agenti che poco prima era stata minacciata da un uomo che aveva tentato di occupare in modo abusivo un appartamento delle case popolari e che lei, malgrado l'anziana età, lo aveva prontamente allontanato. I poliziotti hanno effettuato delle ricerche in zona l'inquilino abusivo è riuscito per ora a far perdere le proprie tracce. "Le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono impegnati costantemente nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini - commenta il questore di Ancona Cesere Capocasa - e continueranno a farlo per garantire condizioni di vivibilità e di civile convivenza, monitorando tutte quelle situazioni possibili fonti di degrado e inciviltà". (ANSA).