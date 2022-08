Elezioni: Fagioli, "Azione-Iv offerta politica credibile"

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - "Con l'intesa tra Azione e Italia Viva, nasce una offerta politica credibile per il Paese".

Questo il commento del coordinatore regionale Marche di Azione, Tommaso Fagioli, in seguito all'accordo raggiunto a livello nazionale, tra Calenda (Azione) e Renzi (IV) in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Una intesa, spiega Fagioli, che "poggia le sue fondamenta sul programma ed in particolare sui temi più pressanti per il paese: dall'energia, al salario minimo, dall'occupazione giovanile e al rilancio dell'economia e delle imprese". Insomma i temi "dell'agenda Draghi".

"Auspico che il terzo polo - aggiunge il coordinatore di Azione nelle Marche - non sia finalizzato alle sole elezioni politiche, ma che possa diventare un progetto di lungo respiro, che dia una 'casa' ai moderati, liberali, cattolici e progressisti, che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra". "Nelle Marche - conclude - abbiamo già dato corpo a progetti comuni con Italia Viva in occasione delle elezioni amministrative. A giorni chiuderemo il cerchio sulle candidature". (ANSA).