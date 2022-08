Covid: Marche; ricoveri in picchiata (-18), incidenza a 489

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - Ricoveri per Covid-19 in picchiata nelle Marche: -18 nell'ultima giornata e il totale scende a 149 di cui quattro in Terapia intensiva (stabile), quattro in Semintensiva (-1 rispetto a ieri) e 141 in reparti non intensivi (-17). Sono 993 i positivi (totale settimana scende a 7.369) rilevati in un giorno in base a 3.430 tamponi, l'incidenza va sotto 500 (da 524,93 a 489,96). Intanto si registrano però altri tre decessi e il totale regionale sale a 4.062. Nei pronto soccorso ci sono 23 persone in osservazione.

