Cavalcata dell'Assunta, Castello centra il bersaglio

Nell'ambito della Cavalcata dell'Assunta Alieto Giammarini e Daniele Astorri hanno centrato il bersaglio. Sono loro gli arcieri che a Fermo hanno portato sul podio del Tiro per l'Astore, nella sfida di ieri sera al Girfalco, la contrada Castello (che oggi raggiunge Capodarco e San Martino in testa all'albo d'oro con 5 vittorie); al secondo posto la contrada Capodarco, terzo posto per Fiorenza.

"Obiettivo centrato - dice il priore giallo blu Giorgio Prugnoletti - grazie ad Alieto, arciere storico, una garanzia di riuscita, che ha allenato in questi due anni Daniele, raggiungendo insieme il primo podio dopo l'ottimo piazzamento dello scorso anno. La vittoria è dedicata alla contrada e a tutti coloro che si impegnano con dedizione per la sua crescita".

In squadra anche Simone Cichetti, e la new entry Giulia Capancioni, giovanissima del vivaio degli arcieri che ha partecipato alla gara tra gli arcieri minorenni: una data zero per la sfida tra i giovanissimi delle contrade, che ha visto vincere Capodarco con Michelle Cicconi, seguita da San Bartolomeo e Campiglione. Intanto il cuore della città si prepara all'appuntamento con la sorte di domani: venerdì 12 agosto è la sera della Tratta dei Barberi, alle 21.30 in piazza del Popolo. (ANSA).