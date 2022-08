Summer Jamboree Senigallia, oltre duemila per 'padre' del twist

(ANSA) - ANCONA, 04 AGO - In duemila per il concerto di Chubby Checker, il padre del twist. L'artista si è esibito ieri a Senigallia (Ancona) dove è in corso il Summer Jamboree, il festival del rock' n' roll che sta raccogliendo migliaia di turisti arrivati da tutto il mondo. Numeri da capogiro per l'edizione 2022, tornata pienamente dal vivo. Chubby Checker, arrivato dagli Usa, ha fatto scatenare il pubblico con tutti i suoi più grandi successi: Let's twist again, The Twist, Pony Time, The Fly, Slow Twistin, Dancin' Party, Popeye the Hitchhiker, The Limbo Rock, Birdland, Twist It Up, Loddy Lo, Yo Twist e tante altre. Il suo pezzo The Twist (1959) non ha segnato per sempre solo la sua carriera, ma ha dato il via al fenomeno del "ballare spezzando il ritmo" che è, come lo stesso Chubby spiega, "come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un'estremità con un asciugamano".

Continuano le sorprese sulle note del rock'n'roll: per domani 5 agosto sul palco della Rocca Roveresca si esibiranno I Belli di Waikiki con le loro note hawaiane, rockabilly e tropical sounds, seguiti dagli Hormonauts, band tra le più "wild" di quest'anno. E ancora fuoco e fiamme sul palco centrale in piazza Garibaldi, con i concerti di Joe Bastianich e La Terza Classe, ed Abby Girl accompagnata dai The Good Fellas. (ANSA).