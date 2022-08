Animali: Carloni, lupo Fano sarà catturato in modo incruento

"Dopo che un lupo Lupo è stato avvistato a Fano da molti concittadini vorrei informare che il MiTE e l'ISPRA hanno autorizzato Regione Marche alla cattura dell'esemplare in questione". Lo comunica il vice presidente della Regione e assessore con delega anche ad Agricoltura e Caccia, Mirco Carloni.

"La cattura, che avverrà in modo non cruento e senza alcun rischio per l'animale, - precisa Carloni - sarà realizzata da personale tecnico e veterinario altamente qualificato e specializzato (CRAS e medici veterinari). Una volta catturato il giovane lupo sarà traslocato in un' apposita area faunistica specializzata nel recupero della fauna selvatica. Ai cittadini fanesi chiediamo massima collaborazione - conclude - nel favorire tutte le azioni finalizzate alla cattura del lupo, attenendosi scrupolosamente alle eventuali disposizioni che i Carabinieri Forestali e la Polizia municipale forniranno.

(ANSA).