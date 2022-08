Incendio brucia due ettari bosco a Falerone, spento da Vvf

(ANSA) - FALERONE, 02 AGO - Un incendio ha bruciato circa due ettari di bosco in contrada Cerrone di Falerone nel Fermano.

La squadra Aib (Anti incendio boschivo) in convenzione con la Regione Marche del Comando dei vigili del fuoco di Fermo è stata impegnata per circa sei ore per domare le fiamme. Ora la situazione è sotto controllo e l'area continua ad essere monitorata dai pompieri.

L'incendio è partito da un fienile, su cui è stata impegnata un'altra squadra dalla Centrale e poi si è esteso alla zona circostante. Dopo aver 'bloccato' l'incendio riguardante l'annesso agricolo, i vigili del fuoco hanno proseguito l'attività di spegnimento delle fiamme sulla vegetazione nella zona. Oltre agli operatori a terra è giunto il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dal Comando Vvf di Ascoli e l'elicottero Aib regionale. (ANSA).