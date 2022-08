Covid: Marche, -14 ricoveri in 24ore, incidenza sotto 900

Sensibile calo di ricoveri per Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche: -14 degenti e il totale scende a 199 tra i quali sette in Terapia intensiva (-2), sei in Semintensiva (-2) e 186 in reparti non intensivi (-10). I positivi rilevati nelle ultime 24ore, comunica la Regione, sono 2.387 (in base a 6.918 tamponi eseguiti), e l'incidenza è scesa da 914,43 a 866,76. Una persona è deceduta e il totale regionale sale così a 4.032.

In picchiata il numero di quarantene: da 25.454 a 24.050 (-1.404). Sono 54 le persone attualmente in osservazione nei pronto soccorso e due quelle ospiti di strutture territoriali.(ANSA)