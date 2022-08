Terremoto: Liricostruiamo, concerti gratuiti in zona Rossa

(ANSA) - FABRIANO, 01 AGO - Torna "LiricoStruiamo", giunto alla sesta edizione, l'innovativo progetto culturale nelle aree sisma del centro Italia del 2016 realizzato dalla Camerata Musicale del Gentile insieme alla Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, a numerose collaborazioni e patrocini, tra cui la Regione Marche, i Comuni di Fabriano e di Sassoferrato (Ancona), molti Istituti scolastici e di formazione superiore di tutta Italia, oltre ampie sinergie con il mondo associativo.

LiricoStruiamo va nel cuore di paesi e città, a ridosso della zona Rossa, per diffondere e condividere un sentimento di speranza e di rinascita attraverso la bellezza. Il tour estivo, spettacoli tutti gratuiti, vede la messa in scena dell'opera L'Histoire du Soldat (La storia del soldato) di Igor Stravinsky, oltre a concerti strumentali dei solisti della Camerata musicale del Gentile. Il programma degli appuntamenti, in corso, prosegue stasera con l'opera Histoire du Soldat a Rivodutri (Rieti) in piazza della Chiesa, il 2 agosto a Camerino in piazza Dario Conti, Sottocorte Village, il 3 a Sant'Angelo in Pontano (Macerata) piazza Trento, il 4 a Montefalcone Appennino (Fermo) Largo Tartufoli, il 5 di nuovo un Concerto strumentale da camera a Scheggia e Pascelupo (Perugia), Abbazia Sant'Emiliano. Infine, il 6 agosto, ultima rappresentazione di Histoire du Soldat a Fabriano in piazza Giovanni Paolo II. (ANSA).