Va discutere di lavoro ma picchia con pala titolare, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Si presenta a casa di un 44enne per discutere di lavoro ma la situazione poi degenera e lo prende a badilate, buttandogli giù tre denti. L'aggressore, un albanese, è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate. E' successo ieri sera, ad Ancona. Erano passate le 19 quando lo straniero si è presentato fuori dall'abitazione di un italiano in via Ascoli Piceno. Dovevano concludere un accordo di lavoro, la vittima si occupa di svuotare cantine, ma è scoppiato un litigio. L'albanese ha scavalcato il cancello della casa e una volta entrato dentro la proprietà privata del 44enne lo ha preso a pugni. Poi ha afferrato una pala e lo ha colpito al volto e alla schiena. Le urla di aiuto dell'uomo lo hanno messo in fuga.

I vicini hanno chiamato la polizia e una pattuglia delle Volanti ha rintracciato l'aggressore, arrestandolo. Il 44enne è stato portato in ospedale per le cure e i medici gli hanno riscontrato varie lesioni guaribili in 25 giorni, tra cui la perdita di tre denti. E' attesa in Tribunale la convalida dell'arrestato.

