Scherma: mondiali, festa a Jesi per ct Cerioni e Tommaso Marini

(ANSA) - JESI, 29 LUG - Una festa in Comune per celebrare, a Jesi, i successi ai mondiali del Cairo 2022 dei fiorettisti del Club Scherma, l'anconetano Tommaso Marini, argento individuale e oro a squadre, e la senese Alice Volpi oro a squadre. Presente Marini, assente la Volpi, a festeggiare con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e con il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio della Bella, c'erano anche il Ct del fioretto azzurro Stefano Cerioni, Giovanna Trillini e la preparatrice Annalisa Coltorti parte del suo staff, e Maria Elena Proietti Mosca, maestro di Marini. In sala ad applaudire anche Elisa Di Francisca. "Con i campioni di ieri e di oggi del Club Scherma - ha detto il sindaco - Jesi è ancora una volta sul tetto del mondo". Una presenza ininterrotta da quando, nel 1984 a Los Angeles, il fiorettista Stefano Cerioni salì per due volte da campione sul podio olimpico. "Nessun segreto per i successi di questi anni della scuola di Jesi - ha detto Cerioni - ma dedizione al lavoro e spinta che ha lasciato in noi il maestro Ezio Triccoli.

Tommaso è la novità: grande talento e fisico che riesce a utilizzare per la sua scherma. E grandi margini per migliorare ancora. Dobbiamo sfruttare tutte le armi per farlo diventare a lungo il numero uno". Condivide Trillini: "Ha stupito al Cairo per la semplicità con cui ha affrontato il Mondiale. E il Club deve ora ripartire anche coi giovani, dopo il brutto colpo dei due anni di Covid. All'ultimo Gran Premio Giovani, con soli 7 elementi, abbiamo avuto un campione italiano, un vice, due finalisti". Infine il campione: "Ho lavorato tanto, si sono visti i frutti. Prima vivevo tutto con più ansia ma si tratta di sport, non di vita e di morte e al Cairo ero tranquillo e cercavo di divertirmi. Ora vacanza a Ibiza, a prendere il sole".

(ANSA).