Hascisc e marijuana in casa e materiale per fare dosi, arrestato

(ANSA) - FOSSOMBRONE, 27 LUG - I carabinieri di Fossombrone hanno arrestato un 30enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono risaliti a lui dopo avere trovato, durante un normale servizio di perlustrazione, un giovane trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che lo stesso giovane si riforniva di stupefacente circa un volta al mese presso il 30enne.Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di marijuana e 10 di hascisc (suddivisi in piccole dosi all'interno di barattoli occultati nel soggiorno e nella camera da letto), nonché cospicuo materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tra cui 2 trituratori, 1 bilancino di precisione, taglierini e tutto l'occorrente per il confezionamento in singole dosi. Il giovane, subito dichiarato dai militari in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. All'esito della convalida al giovane è stata applicata la misura dell'obbligo di firma. (ANSA).