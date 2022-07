Musica: tre concerti all'Abbazia di San Vittore di Cingoli

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Tre serate di concerti si terranno dal primo al 5 agosto prossimo, a Cingoli (Macerata) nell'Abbazia di San Vittore. La rassegna è quella di "Musicando in Badia", tre serate concertistiche organizzate dall'associazione "Il Fiume Incantato", con la compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche e del Comune di Cingoli.

L'appuntamento si inserisce all'interno della settima edizione di "Cingoli Musica", ed è stata presentata oggi a Palazzo delle Marche.

"Un'iniziativa che ben coniuga - ha evidenziato Dino Latini, presidente dell'Assemblea legislativa - la riscoperta dei borghi, la crescita culturale e la musica". Latini ha sottolineato anche il valore di quanto l'associazione Il Fiume Incantato ha fatto e "prosegue a fare per il territorio dal punto di vista ambientale, con la bonifica di un tratto del fiume Musone, e culturale". Ad illustrare attività e impegni della stessa associazione il vicepresidente Stefano Filonzi, mentre l'ideatore delle tre serate, Raffaele Castaldo, è entrato più nel dettaglio della kermesse "nata quasi per caso da una serie di congiunzioni favorevoli". "Non è solo musica, ma un territorio che parla", ha affermato Martina Coppari, assessore alla Cultura del Comune di Cingoli, mentre Melissa Mastrolorenzi, direttore artistico di Cingoli Musica, ha parlato di iniziativa che "unisce musica e bellezza del territorio". Il programma si aprirà il primo agosto con il concerto del pianista e direttore d'orchestra Michele Campanella. Il secondo appuntamento sarà il tre agosto con i musicisti Michele Persechino, Coralie Camuti, Davide Osellame, Michele Castaldo e Andrea Baldanza. Si esibiranno invece nell'ultima serata Marco Cima, Elisa Bellavia, Paolo D'Agostino, Franco Pedemonte e Emanuele Agostini. (ANSA).