Covid: nelle Marche 4 decessi ma meno ricoveri (189, -13)

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Scendono i ricoveri per Covid-19 nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono 189, tredici meno di ieri quando erano 202 le persone in ospedale di cui 6 in terapia intensiva, 13 in semi intensiva e 170 in reparti non intensivi.

Solo il dato dei non intensivi è cambiato rispetto a ieri ed è in diminuzione, -13 (ieri erano 183). Gli altri due dati sono stabili. In discesa anche il numero dei nuovi positivi, 953 (ieri erano 1.980), anche per minori tamponi effettuati la domenica. Nell'ultima giornata si registrano 4 decessi (che portano il totale a 3.992) e diminuisce ancora il tasso di incidenza, 1.091,09 su 100mila abitanti. In osservazione al pronto soccorso si registrano 58 persone. Leggero aumento dei quarantenati o in isolamento volontario che sono 29.579 (ieri 29.568) di cui 147 con sintomi. (ANSA).