Università: Univpm, Lauree in piazza a San Benedetto del Tronto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 LUG - La Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è tornata ad ospitare la cerimonia di consegna delle lauree per le studentesse e gli studenti della Facoltà di Economia G. Fuà dell'Università Politecnica delle Marche. Un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l'obiettivo di avvicinare l'Università al territorio. "Con le Lauree in Piazza la città partecipa, insieme alle laureate, ai laureati, alle famiglie e alla comunità accademica - afferma il rettore Gian Luca Gregori - ad una cerimonia che segna il raggiungimento di un traguardo importante. L'augurio è di proseguire con entusiasmo, consapevoli delle capacità acquisite e guardando con fiducia al futuro". Sono 27 i laureandi del Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale che hanno partecipato alla cerimonia nella città rivierasca. Le prossime cerimonie all'aperto sono un programma il 28 e il 29 luglio ad Ancona, a piazza Roma. (ANSA).