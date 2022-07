Lavoro: Marche, 13 milioni e mezzo per 15mila disoccupati

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - Due bandi e 13 milioni e mezzo di euro per trovare lavoro a quasi 15 mila disoccupati delle Marche (14.800) che attualmente percepiscono reddito di cittadinanza o indennizzo di disoccupazione. È il progetto "Gol", Garanzia, Occupatibilità dei Lavoratori, vagliato dalla Regione Marche per lo sviluppo delle politiche del lavoro, presentato oggi dall'assessore regionale Sttefano Aguzzi. "Abbiamo una situazione paradossale - ha premesso -: le aziende hanno carenza di personale e i centri per l'impiego hanno tanti iscritti in cerca di occupazione. C'è difficoltà nel far incontrare la domanda con l'offerta ed è chiaro che occorre migliorare il confronto. Il programma 'Gol' è finalizzato a preparare le persone ad entrare nel mondo del lavoro. In che modo? Prevede finanziamenti per 21 milioni di euro complessivamente ,di cui 8 sono per il sociale. Il resto è indirizzato da una parte alle agenzie interinali che saranno da individuare e che dovranno trovare lavoro alle persone e da un'altra parte per la formazione di queste persone in modo da essere collocate in posti di lavoro. Entro questo anno si inseriranno 14.800 disoccupati purché iscritti ai centri per l'impiego. Li analizzeranno, se sono già pronti vanno nelle agenzie interinali, se non sono formati saranno inseriti nei percorsi specifici". Un bando, da tre milioni e 450mila euro, sarà per individuare le agenzie interinali, l'altro, da 10 milioni e 200mila euro sarà per fare formazione. Chi aderisce dovrà portarle avanti il progetto fino in fondo, salvo comprovati motivi per la rinuncia, e una volta formato non potrà rinunciare pena la perdita del sussidio che verrà di volta in volta valutata. Il progetto è già partito e i bandi usciranno entro luglio. "Stiamo attraversando una fase complicata - ha osservato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, intervenuto alla presentazione del progetto - è fondamentale individuare strumenti per una risposta immediata ed efficace".

(ANSA).