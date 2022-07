Ilaria Cucchi a concerto Vasco Rossi a Ancona il 26 giugno

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - "In tour succede spesso, con tutta quella gente, che non si riesca ad incontrare qualcuno a cui tieni". Lo ha scritto oggi Vasco Rossi, sulla sua pagina Facebook, rammaricandosi di non aver potuto salutare e abbracciare ad Ancona Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, il giovane morto a Roma nel 2009 dopo un pestaggio dei carabinieri. Ilaria era al suo concerto il 26 giugno scorso, allo stadio Del Conero, insieme ad amici e all'avvocato Fabio Anselmo. "Alla prossima ce la facciamo Ilaria - ha aggiunto il Blasco - ti abbraccio forte". Con il messaggio ha postato anche le foto di Ilaria al concerto. (ANSA).