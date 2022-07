Covid: Federfarma Marche, cresce richiesta vaccini e tamponi

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - "Il nuovo incremento nei contagi di Covid, alimentato dalle ultime varianti di Omicron, sta spingendo, anche nella regione Marche, sempre più cittadini , a correre ai ripari: in crescita la richiesta di tamponi come pure di vaccini". Lo riferisce in una nota Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche e di Federfarma Ancona che afferma: "le farmacie marchigiane pure se non hanno mai smesso di vaccinare, sono pronte a dare risposte immediate alla circolare della Regione Marche che ha disposto l'allargamento dell'offerta della quarta dose di vaccino (secondo booster) a tutti i fragili e ai cittadini over 60".

Soddisfazione nelle parole di Avitabile perché "sono questi segnali molto positivi che confermano la fiducia riposta nei farmacisti di comunità, oggi uno dei pilastri della vaccinazione; è , in sintesi, anche il giusto riconoscimento della popolazione al ruolo svolto durante la pandemia e al fondamentale contributo recato dai farmacisti alla campagna vaccinale, che potranno continuare a fornire anche in questa fase di incremento esponenziale dei contagi".

"La notevole richiesta di prenotazioni - prosegue Avitabile - testimonia la consapevolezza dei cittadini sull'efficacia del vaccino che, sebbene non dia la certezza di evitare il contagio, rappresenta l'unica arma a disposizione per proteggersi dalla malattia grave da Covid". "Nell'attuale quadro epidemiologico, la vaccinazione è fondamentale - dice ancora - non soltanto per difendere le persone più vulnerabili dai rischi associati all'infezione da Sars CoV 2, ma anche per proteggere il servizio sanitario dalla pressione sulle strutture ospedaliere che può compromettere l'erogazione delle cure a beneficio di tutti i cittadini".

"Molte persone, soprattutto anziane, - sottolinea Marco Meconi vice presidente di Federfarma Marche , delegato dei farmacisti rurali - attendevano l'allargamento della campagna per mettersi in sicurezza e , specie nelle aree interne della nostra regione , si sono rivolte ai farmacisti rurali consapevoli del rapporto di fiducia e familiarità con i professionisti in camice bianco ". (ANSA).