Turismo: Garavaglia, Italia bella ma patrimonio in garage

Nel turismo "la nostra aspirazione è essere tra i primi tre Paesi europei, ma se siamo primi a gennaio come 'click dei desideri' e a consuntivo però arriviamo quinti, siamo come quel ragazzo a cui i professori dicono 'c'ha i numeri ma non si applica. Noi abbiamo i numeri ma non ci applichiamo". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia durante un incontro ad Ascoli Piceno, parlando della capacità dell'Italia di attrarre turisti stranieri e chiamando in causa il sistema Paese. "Continuiamo a dirci che siamo il Paese più bello del mondo - ha aggiunto -, ma teniamo il nostro patrimonio in garage, non lo sappiamo vendere, non lavoriamo bene in quanto a marketing". (ANSA).