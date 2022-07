Incidenti stradali: auto contro albero, muore donna di 61 anni

(ANSA) - SENIGALLIA, 05 LUG - Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 2 Sirolo-Senigallia, nei pressi di un supermercato. La vittima è una donna di 61anni, residente a Jesi, che dalla frazione di Sant'Angelo stava guidando in direzione mare,: all'altezza del cavalcavia autostradale ha perso il controllo dela sua Fiat Panda, finendo contro un albero. La 61enne è morta sul colpo. L'allarme è stato dato da un testimone che ha assistito a tutta la scena e che si è fermato a prestare soccorso, ma gli operatori sanitari e il medico hanno solo potuto constatare il decesso. Il traffico è stato deviato per le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Stradale di Senigallia e Ancona che stanno vagliando le cause dell'incidente. Sull'asfalto non sono state trovate tracce di frenata né di sterzata, nulla che potesse far pensare a una manovra per evitare l'impatto: l'ipotesi al vaglio degli agenti è che la donna possa aver accusato un malore alla guida poco prima di finire fuori strada. La salma è stata restituita ai familiari. (ANSA).