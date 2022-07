Turismo: stranieri 'tornano' nelle Marche, 60mila a giugno

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Nel mese di giugno oltre 60 mila turisti stranieri, soprattutto olandesi e inglesi, hanno trascorso le vacanze nelle Marche, per un totale di 280 mila pernottamenti, con una media di quattro giorni di presenza, importante per la spesa turistica sul territorio. Una indagine di Cna Commercio e Turismo. I dati, superano quelli registrati nell'anno pre-Covid 2019, sono forniti da Cna Marche sulla base di un'indagine di Cna Commercio e Turismo. Per i turisti stranieri, non solo alloggi ma anche ristorazione, visite a città e borghi d'arte. Notevole anche la presenza di turisti italiani, per un giugno da tutto esaurito, dopo due estati anomale a causa delle restrizioni pandemiche. Due terzi dei turisti hanno privilegiato gli alberghi mentre il restante terzo si è diviso tra bed & breakfast e agriturismi.

Nelle Marche, ricorda Cna Marche, le imprese impegnate nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione sono 9.738 (8.378 nella ristorazione, 1.400 nell'alloggio). Gli addetti sono 48.462 (oltre 40 mila nella ristorazione e 8.400 nell'alloggio". (ANSA).