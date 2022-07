Ultraleggero cade vicino fiume durante fase decollo,2 feriti

Incidente in fase di decollo, ieri sera, per un velivolo ultraleggero a Montegiorgio nel Fermano. Poco prima delle ore 20, un ultraleggero che stava decollando, per cause in fase di accertamento, non è riuscito ad alzarsi completamente ed è caduto, finendo fuori dall'aviosuperficie, in località Piane di Montegiorgio, nella vegetazione limitrofa al fiume Tenna.

I vigili del fuoco del Comando di Fermo sono intervenuti per soccorrere i due occupanti del velivolo; gli operatori hanno collaborato al recupero delle due persone e in seguito hanno messo in sicurezza il mezzo e l'intera zona.

Sono rimasti feriti entrambi gli uomini a bordo dell'ultraleggero: uno dei due, ferito in maniera più grave, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona; l'altro avrebbe riportato conseguenze più lievi ed è ora assistito all'ospedale di Fermo. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco di Fermo e ai sanitari, c'erano anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).