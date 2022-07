A14: conclusi lavori inderogabili tra Marotta e Senigallia

Sono terminati oggi alle 12:30 circa i lavori sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, nel tratto compreso tra Marotta e Senigallia (Ancona), in direzione del capoluogo marchigiano, dove nel primo pomeriggio di ieri si è "reso necessario installare un cantiere inderogabile per il ripristino della pavimentazione". Lo comunica la società Autostrade che spiega: "le lavorazioni, avviate sin dai primi momenti e protrattesi ininterrottamente fino alla tarda mattinata di oggi, hanno visto impiegati 15 operai e 5 tecnici della Direzione VII Tronco di Autostrade per l'Italia". Ciò, riferisce ancora Autostrade per l'Italia, "ha consentito di terminare in anticipo le attività di ripristino, garantendo le normali condizioni di viabilità su tre corsie per senso di marcia". (ANSA).