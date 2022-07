Terremoto: emanati bandi per 700 mln Fondo complementare Pnrr

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Sono state emanate le ordinanze relative agli 11 bandi dal valore di circa 700 milioni di euro della Macromisura B del Fondo complementare sisma al Pnrr, che è dedicata al rilancio economico e sociale delle quattro regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Un passo, che viene definito "fondamentale" dalla Struttura commissariale, "anche per rispettare le stringenti tempistiche dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il pacchetto di misure approvato dalla Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, mira a favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l'inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, l'economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche, nei due crateri post-sisma 2009 e 2016-2017 dell'Appennino centrale. I bandi sono pubblicati sul sito www.sisma2016.gov.it.

Di particolare rilievo l'approvazione dei progetti per la prima rete integrata territoriale per la ricerca e l'innovazione, per la realizzazione di quattro centri di ricerca e alta formazione, uno per ogni regione e ciascuno dedicato a un ambito specifico: economia circolare e salute nel Lazio, con sede principale a Rieti, digitalizzazione, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e ambientali in Umbria, in Abruzzo il centro sulla sicurezza e tecnologie agroalimentari, nelle Marche quello dedicato alla scienza e tecnica delle ricostruzioni. A questi si aggiunge la nuova sede decentrata della Scuola nazionale della pubblica amministrazione all'Aquila in accordo con l'Università.il commissario. (ANSA).