Pnrr: Fabriano, 5 progetti per riqualificare con fondi

(ANSA) - FABRIANO, 30 GIU - Cinque progetti del Piano Complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma 2009/2016 per un totale di 2.087.000 euro depositati dall'ufficio Tecnico del comune di Fabriano Ancona). Ad annunciarlo il sindaco Daniela Ghergo. "Questo è il primo risultato importante della nuova amministrazione. Quando mi sono insediata, due settimane fa, i fondi Pnrr sono stati la prima attenzione", l'incipit della dichiarazione del sindaco Daniela Ghergo.

Allegato ovviamente l'elenco dei cinque progetti: lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture marciapiedi e strade comunali per 440mila euro; intervento di riqualificazione del verde urbano parco Unità d'Italia - parco della Pisana - parco di Via Don Minzoni per un importo di 170mila euro; realizzazione della pubblica illuminazione del centro storico di Fabriano per un importo di 410mila euro; intervento di riqualificazione urbana di Piazzale XXVI settembre 1997 e completamento funzionale dell'edificio comunale per un importo di 785mila euro; recupero del Teatro nei pressi dell'Istituto Tecnico Agrario 'Vivarelli' per un importo di 282mila euro. I progetti presentati saranno ora sottoposti all'approvazione del Commissario straordinario per il Sisma, Giovanni Legnini.

"La nuova Amministrazione, simultaneamente all'attenzione prestata verso le scadenze imminenti, ha già iniziato ad organizzare la costituzione dell'ufficio Progettazione Bandi Europei e Fondi Pnrr che rappresenterà il volano per la rigenerazione del territorio e della città di Fabriano", ha concluso la Ghergo. (ANSA).